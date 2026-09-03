مخزومي: لبنان لن يكون منطلقا لتهديد سوريا أو أي دولة شقيقة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "إذا صح ما يتم تداوله عن كشف خلية تابعة لفلول النظام السوري السابق، وما أُثير عن تنسيق وتدريب مع حزب الله، فإنّ ذلك يشكّل تهديداً خطيراً لأمن لبنان وعلاقاته مع سوريا، ولا يمكن التعامل معه كحادثة عابرة".



وأضاف: "نثمن جهود الأجهزة الأمنية، وندعو إلى استكمال التحقيقات وكشف الشبكات المرتبطة بالخلية، وإقفال مواقع التدريب والإيواء، وضبط مسارات التهريب، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو توفيره الغطاء لها، وتسليم المطلوبين بجرائم حرب إلى السلطات السورية وفقا للأصول القانونية. لبنان لن يكون منطلقا لتهديد سوريا أو أي دولة شقيقة: لا سلاح خارج الشرعية، ولا معابر خارج سلطة الدولة، ولا أرض لبنانية تُستخدم لزعزعة أمن الجوار".