كركي: الادعاء على مؤسسة و25 أجيرًا وهميًّا

أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "انطلاقاً من دوره الأساسي كصمام للأمان الصحّي والاجتماعي، يعمل الصندوق على توسعة مظلّة التغطيّة لتشمل أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيّين، والتي كان آخرها عمّال البلديّات حيث بات إخضاعهم للضمان في مراحله الأخيرة في مجلس النوّاب".



وقالت في بيان: "إلّا أنّ شمول قاعدة أكبر من المضمونين لا يعني التهاون مع من لا تتوافر فيهم الشروط القانونيّة للإستفادة من تقديماته، أو التحايل على أنظمته لاستنزاف موارده المالية والبشرية على حساب أصحاب الحقوق الفعليّين".



وأضافت: "من هنا، وبمتابعة مباشرة من المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تواصل مديريّة التفتيش والمراقبة، بكامل جهازها وكوادرها، أعمال الرقابة والتدقيق الميداني لكشف حالات التلاعب والاحتيال التي تقوم بها بعض المؤسسات والأفراد المنتسبين زوراً على سجلّات الصندوق".



وتابعت: "وفي هذا السياق، أظهرت أعمال الرقابة والتفتيش التي أجرتها المديريّة المعنيّة أنّ ملحمة محمد عقل/ملحمة المنية - مؤسسة وهميّة لا تمارس أيّ نشاط فعلي، وأنّ الأجراء المسجّلين عليها، وعددهم 25 أجيراً، هم أجراء وهميّون أيضاً. وعليه، تمّ شطب المؤسسة من سجلّات الصندوق، منذ بدء مفعولها، والأجراء الوهميّين جميعاً".



ولفتت الى أن كركي أعطى توجيهاته إلى مصلحة القضايا في الصندوق لتقديم ادّعاء جزائي أمام النيابة العامّة الماليّة في بيروت ضدّ كلّ من المؤسسة والمسؤولين شوكت ورأفت عقل، كذلك على 25 أجيرا وهميّا، وكل من يظهره التحقيق متورّطاً، بجرائم اختلاس أموال الصندوق واستعمال المزوّر والاحتيال. وسُجّلت الشكوى تحت الرقم 1748 بتاريخ 27/8/2026. كما أعطى تعليماته لإسترداد كل التقديمات المقبوضة دون وجه حق".



وأشارت الى أن "كركي يؤكد أنّ كلّ هذه الجهود الرقابيّة تصبّ في هدف ضمان استمراريّة التقديمات الصحيّة للمضمونين، وحماية أموال الصندوق لتوظيفها في المكان الصحيح وبأنّه لن يتهاون مع كل من تسوِّل له نفسه الإستفادة دون وجه حق من تقديمات الصندوق".