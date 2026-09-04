كاميرا الـLBCI ترصد عمليات تجديد معبر العبودية الحدودي...

وزير الدفاع الاسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية تعزز "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان

وزير الدفاع الاسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية تعزز "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان

كركي: الادعاء على مؤسسة و25 أجيرًا وهميًّا