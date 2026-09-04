وزير الدفاع الاسرائيلي: السيطرة على مرتفعات علي الطاهر الاستراتيجية تعزز "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر يعزز "المنطقة الأمنية" لاسرائيل في جنوب لبنان، مؤكدا أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الإستراتيجي لحزب الله.



وقال يسرائيل كاتس في بيان إن "السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تمثل إتمام مرحلة ضمان السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان".