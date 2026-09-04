عون أعرب عن شكره للمساعي التي أدت الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين: هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته

أعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن شكره لكل المساعي والجهود التي بذلت، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الاميركية بقيادة رئيسها دونالد ترامب، والجهات الدولية، وفي مقدمها الصليب الأحمر الدولي، والتي أدت اليوم الى تحرير الدفعة الأولى من المحتجزين اللبنانيين من قبل الحكومة الإسرائيلية.



وقال عون إن هذه الخطوة الاولى تجدد التأكيد على جدوى الموقف اللبناني الصلب بكل مكوناته، كما على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة، والتي نص عليها إطار العمل الثلاثي وصولا إلى استعادة السيادة اللبنانية الكاملة، غير منتقصة شبراً من ارضنا، ولا ناقصة انساناً من شعبنا.



وختم الرئيس عون بتوجيه التهنئة بالحرية لكل من الاسرى المحررين، كما الى أهلهم وعائلاتهم، مجدداً العهد على استمرار النضال لتحقيق المطالب والأهداف الوطنية كاملة ليحيا اللبنانيون جميعاً بكرامة في وطن حر، لا سلاح على أرضه إلا لقواهم الشرعية وحدها، ولا سيادة على أبنائهم إلا لدولتهم الحامية الضامنة القادرة والعادلة.