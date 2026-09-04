سلام اتصل بالرئيس عون مقدّرا توقيعه على قانون العفو

اتصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مقدّرا توقيعه على قانون العفو الذي انتظره اللبنانيون طويلا.



وفي السياق، أعطى الرئيس سلام توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء لنشر القانون اليوم في عدد خاص من الجريدة الرسمية.

