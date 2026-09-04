باسيل: سنطعن بقانون العفو العام حمايةً للعدالة واحتراماً للشهداء

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على "اكس":



"أما وقد وقع رئيس الجمهورية على قانون العفو العام... فنحن سنطعن به، حمايةً للعدالة، وإحتراماً للشهداء، وتصديّاً لجريمة...ولكي يبقى في هذا الوطن من يجروء أن يقول "لا" حفظاً لكرامة وبقيةً لعنفوان وتحيةً لجيش".