أكاديمية بشير الجميل تخرّج دفعتها الثانية عشرة دورة الراحل زاهي بستاني: وفاءٌ للثوابت وتكريمٌ لجيل المقاومة

احتفلت أكاديمية بشير الجميل بتخريج الدفعة الثانية عشرة من طلابها في حفل حاشد أقيم في "مركز لقاء" بالربوة، حيث حملت دورة هذا العام اسم الراحل "زاهي بستاني" تقديراً لدوره ومسيرته.

وقد تناولت الكلمات التي ألقاها كل من رئيس الأكاديمية المهندس الفراد ماضي والسيدة هيام زاهي بستاني صفات الراحل والدور الذي لعبه في صياغة المرحلة التي أدت إلى وصول الشيخ بشير الجميل إلى سدة الرئاسة عام 1982، ولعل أصدق تعبير عن هذه العلاقة هي الجملة الشهيرة التي دوّنها الرئيس بشير الجميل بخط يده بالفرنسية على صورته يوم الانتخابات الرئاسية موجهاً إياها لزاهي قائلاً فيها: "في هذه اللحظة التي وصل فيها عدد الأصوات التي نلتها من بين النواب إلى ما يجعلني دستورياً رئيساً للجمهورية، تذكرتك انت بالذات بمواقفك الشجاعة،وبأنه بأمثالك نستطيع أن نبني الدولة التي نريد".



كما تخلل الحفل كلمة ألقاها رئيس القوات اللبنانية السابق ورئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر باسم الأساتذة المحاضرين، والآنسة منى فخر الدين التي ألقت كلمة الخريجين وتوجّهت فيها إلى زملائها وإلى الحضور قائلة إنها اكتشفت بشير من زاوية لم تكن تعرفها، هي الآتية من الطرف الذي كان يُعتبر معادياً لبشير وفكره، وإنها اكتشفت أن في الأكاديمية حقائق وإجابات عن أسئلة لطالما لم تجد لها أجوبة ولطالما أخفوا الحقيقة عنها وعن جيلها. كما تخلل الحفل كلمة ألقاها رئيس القوات اللبنانية السابق ورئيس جمعية نورج الدكتور فؤاد أبو ناضر باسم الأساتذة المحاضرين، والآنسة منى فخر الدين التي ألقت كلمة الخريجين وتوجّهت فيها إلى زملائها وإلى الحضور قائلة إنها اكتشفت بشير من زاوية لم تكن تعرفها، هي الآتية من الطرف الذي كان يُعتبر معادياً لبشير وفكره، وإنها اكتشفت أن في الأكاديمية حقائق وإجابات عن أسئلة لطالما لم تجد لها أجوبة ولطالما أخفوا الحقيقة عنها وعن جيلها.