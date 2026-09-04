إدارة الجمارك تواصل عملياتها المكثفة في مكافحة التهريب والتهرب غير القانونيّ

نفّذت قوة من شعبة البحث عن التهريب في الجمارك، ثلاث عمليات في طرابلس وبيروت والمنية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين.

وفي طرابلس، وبعد عمليات رصد ومتابعة، داهمت القوة مستودعاً وعدداً من المخابئ السرية المخصصة لإخفاء المواد التبغية، حيث ضُبطت كمية من المعسّل والدخان المهرب، وجرت مصادرة البضاعة واقتياد صاحبها إلى المركز المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في بيروت، فأوقفت القوة سيارة وأجرت تفتيشاً عليها، فعثرت بداخلها على كمية من الدخان والسجائر الإلكترونية المهربة، حيث جرى ضبط البضاعة واقتياد صاحبها إلى المركز المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وفي المنية، وبناءً على معلومات عن سيارة تنقل مواد تبغية مهربة، طاردت القوة السيارة وتمكنت من توقيفها، وضبطت البضاعة المهربة واقتادت الموقوفين إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باشراف القضاء المختص.