لقاء جمع رئيس الجمهورية بالسفير الأميركيّ

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى واعضاء من لجنتي الشؤون الخارجية والقوات المسلحة في الكونغرس الاميركيّ، الأوضاع الراهنة والتطورات لاسيما تحرير دفعة من المحتجزين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية.

كما عرض المجتمعون التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأميركية الاسرائيلية.

وشكر الرئيس عون السفير عيسى على الجهود التي بذلها من اجل تحرير عدد من المحتجزين اللبنانيين في اسرائيل.

وأكّد ضرورة السعي لتحرير ما تبقى من هؤلاء وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الثلاثية ومتابعة لمسار اتفاق الاطار .

وتناول البحث ايضًا المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبنانيّ والاعتمادات المخصصة لذلك في الكونغرس الاميركيّ.