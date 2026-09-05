متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النزوح السوري مع الاتحاد الأوروبي

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح السوري، الذي عقد مع وفد الاتحاد الأوروبي في مقر مجلس الوزراء في المتحف، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة التقنية المعنية بالملف.وشارك في الاجتماع وزير الدفاع ميشال منسى، ووزيرة التربية ريما كرامي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة التقنية.ومن الجانب الأوروبي، شاركت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاتحاد الأوروبي السيدة هنريكي تروتمان سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه وممثلين عن المفوضية الأوروبية والجهات الدولية الشريكة والوكالات المعنية بملف النزوح.وجرى في خلال الاجتماع عرض آخر التطورات المتعلقة بملف النزوح السوري في لبنان، ومراجعة التقدم المحرز في عودة السوريين إلى ديارهم.كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين،دعما للجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية.وأكد متري أهمية استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وضرورة الانتقال نحو مقاربة أكثر فاعلية وشمولية واستدامة في مساعدة لبنان في تحمل الأعباء الناتجة عن النزوح وفي تهيئة الظروف المناسبة للعودة الآمنة والكريمة والمستدامة للنازحين السوريين.من جهتها، أكدت المديرة تروتمان والسفيرة دو وال استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم لبنان ومواكبة جهوده، مشددتين على أهمية التعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية والشركاء الدوليين في المرحلة المقبلة.واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق والتعاون في المقبلة، بما يعزز الجهود المشتركة في لبنان وسوريا و يستجيب للاحتياجات والضرورات في كلا البلدين.