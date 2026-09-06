وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، أن الغارات الإسرائيلية التي شنّتها قوات الاحتلال صباح اليوم أدت إلى تدمير مستشفى غندور في النبطية الفوقا بشكل كامل مما يشكل انتهاكًا جسيما إضافيا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية، فيما العدو الإسرائيلي يتمادى في اعتداءاته على القطاع الطبي من دون حساب ومن دون أي اعتبار، ضاربا بعرض الحائط القانون الإنساني الدولي.ولفت في بيان، الى أن "استهداف المستشفى يفاقم الخسائر التي يتكبدها القطاع الصحي جراء العدوان المستمر"، موضحا أن "هذا المستشفى اضطر للتوقف عن العمل قبل حوالى شهرين بسبب تركز الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة النبطية ومحيطها، بعدما قام بدور محوري خلال جولات الاعتداءات السابقة إذ واظب على تقديم الخدمات الصحية للاهالي كما تم اعتماده كمركز نزوح لفترة طويلة".