الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عودة: الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه

أخبار لبنان
2026-09-06 | 06:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عودة: الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عودة: الحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن "الإنتماء الحقيقي للوطن كالإنتماء الحقيقي للكنيسة يتطلب تكريسا كاملا، صدقا واستقامة، وعيا وتمييزا بين ما هو للخير وما يؤدي إلى الهلاك".

وقال في عظة قداس الأحد: "الحقيقة بلا محبة قد تتحول إلى قسوة، والنصيحة بلا دموع قد تتحول إلى إدانة، والغيرة على الإيمان بلا قلب متألم من أجل الخاطئ يمكن أن تتحول إلى كبرياء، والحرص على مصلحة الوطن بإقصاء الآخرين أو شتمهم أو تخوينهم يؤذي الوطن ويشرذمه. المسيح لم يدعنا إلى الفرح بسقوط الآخرين، بل إلى الحزن على خطاياهم والعمل لخلاصهم".

أخبار لبنان

الياس عودة

الوطن

LBCI التالي
وزير المالية ندد باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها: استهداف المرافق والمؤسسات اعتداء على الدولة وحق المواطنين في الحصول على خدماتهم
وزارة الصحة تشجب تدمير مستشفى غندور: انتهاك جسيم إضافي للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المنشآت الصحية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-16

عودة: كم عشنا مآسي في الوطن لأن طرفا تفرد بقرارات كانت عاقبتها وبالا على الجميع؟

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-12

عودة: الوطن ليس مكانًا للتباهي بالمواهب والإنجازات... وعلى أبناء الوطن الواحد حمل بعضهم بعضًا وتفهم بعضهم البعض

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-16

الخارجية الإيرانية: أعضاء لجنة الأمن القوميّ أكدوا دعم البرلمان للمؤسسة الدبلوماسية بما يخدم مصالح الوطن

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-26

قبلان: لاستراتيجية دفاع وطني تعيد توظيف الجيش والمقاومة ضمن خريطة المصالح السيادية للبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:06

تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
06:38

الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه

LBCI
أمن وقضاء
06:35

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:11

وزير المالية ندد باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها: استهداف المرافق والمؤسسات اعتداء على الدولة وحق المواطنين في الحصول على خدماتهم

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

حزب الله: استهدفنا قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية شرق الخضيرة بسرب من المسيرات الانقضاضية

LBCI
فنّ
19:54

"يا قلبو" لنانسي عجرم وسمير سرياني أفضل كليب في موركس دور 2026

LBCI
خبر عاجل
2026-04-21

معلومات للـLBCI: لا شيء محدداً بعد بشأن زيارة عون إلى واشنطن

LBCI
أخبار دولية
2026-02-26

25 قتيلا على الأقل بهجمات جهادية في شمال شرق نيجيريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:21

استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي

LBCI
حال الطقس
13:41

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

طرقات لبنان تحت رحمة العتمة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

بيانات الهاتف في مرمى الحرب: كيف يمكن تحديد مواقع الجنود؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

السفير الأميركي في إسرائيل متوجهاً لتل أبيب: حماية الفلسطينيين مسؤوليتكم ولا تهجير قسرياً من غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بعد الإعلان عن السيطرة على علي الطاهر... تقارير اسرائيلية عن إحتمالات تطور الوضع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

علي الطاهر... ماذا حققت إسرائيل عسكرياً؟ وماذا بعد؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
09:13

بالكريستال الذهبي والفضي… بيرلا حرب تخطف الأنظار على مسرح ملكة جمال العالم: "أشعر أنني فزت"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…

LBCI
موضة وجمال
10:34

إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا

LBCI
آخر الأخبار
09:43

بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:49

دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه

LBCI
أخبار لبنان
07:35

حزب الله: استمرار العدوان والاحتلال يسقط إنجازات المسار التفاوضي وندعو لوقفه

LBCI
آخر الأخبار
10:26

ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More