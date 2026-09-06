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وزير المالية ندد باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها: استهداف المرافق والمؤسسات اعتداء على الدولة وحق المواطنين في الحصول على خدماتهم
أخبار لبنان
2026-09-06 | 06:11
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وزير المالية ندد باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها: استهداف المرافق والمؤسسات اعتداء على الدولة وحق المواطنين في الحصول على خدماتهم
ندد وزير المالية ياسين جابر باستمرار إسرائيل في اعتداءاتها على الجنوب والنبطية، والتي يسقط جراءها يومياً ضحايا ابرياء، وتتسبب بمزيد من المآسي، والتي طاولت فجر اليوم الأحد مبنى وزارة المالية في النبطية، معتبراً أن استهداف المرافق والمؤسسات التي تقوم بخدمة المواطنين هو اعتداء على الدولة ومؤسساتها وعلى حق المواطنين في الحصول على خدماتهم.
وطمأن جابر أن جميع موظفي المصلحة المالية الإقليمية في النبطية بخير.
وقال: "لحسن العناية الإلهية وقع الاعتداء فجر يوم الأحد، فيما لم يكن الموظفون موجودين في المبنى. منوهاً بما أبدوه منذ اللحظات الأولى لوقوع الاعتداء، من مسؤولية واندفاع، إذ بادروا إلى نقل الملفات والمستندات وتوضيبها وحفظها في مكان أكثر أمناً، حرصاً على سلامتها وضماناً لاستمرار العمل".
كما طمأن وزير المالية المواطنين والمكلّفين إلى أن ملفاتهم محفوظة، وأن معاملاتهم ستستمر من دون انقطاع، مشيراً إلى أنه، وبفضل جهود الموظفين واندفاعهم، سيتم استقبال معاملات المكلّفين التابعين للمصلحة المالية الإقليمية في النبطية، اعتباراً من صباح الاثنين، بصورة موقتة، لدى المصلحة المالية الإقليمية في محافظة الجنوب في صيدا، إلى حين استئناف العمل في مبنى المصلحة في النبطية.
أخبار لبنان
ياسين جابر
إسرائيل
اعتداءات
الجنوب
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