الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Miss World
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه
أخبار لبنان
2026-09-06 | 06:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الرئيس عون يحمّل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد المستمر: لبنان ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة النبطية وبلداتها، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء وإلحاق أضرار جسيمة بمبنى وزارة المالية فيها، وتدمير مستشفى غندور.
وأكد أن هذا الاستهداف يشكل تصعيداً خطيراً يتجاوز حدود الخروقات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الاطار، ليطال هذه المرة مؤسسات الدولة اللبنانية ومرافقها الخدماتية التي تعنى بشؤون المواطنين ومصالحهم الحياتية إضافة إلى مستشفى ومراكز صحية.
وأشار الرئيس عون إلى أن استهداف مبنى وزارة المالية، بعد استهداف مركز أمن الدولة الذي سبق أن أدى إلى سقوط شهداء، يكشف نمطاً متمادياً من الاعتداءات يتخطى الأهداف العسكرية المزعومة إلى إدارات مدنية بحتة ومراكز صحية، بما يعكس نية واضحة لضرب استمرارية عمل المؤسسات اللبنانية وتعطيل مصالح الناس اليومية.
وحمّل الرئيس عون الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد المستمر، مطالباً الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الخروقات ومحاسبة مرتكبيها، مؤكداً أن لبنان، رغم كل هذه الاعتداءات، ماضٍ في التزامه بما يصون سيادته واستقرار جنوبه وسلامة مواطنيه.
وترحم رئيس الجمهورية على أرواح الشهداء الأبرياء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى. وجدد تضامنه الكامل مع أهالي منطقة النبطية وموظفي الإدارات والمؤسسات المتضررة.
أخبار لبنان
جوزاف عون
الاعتداءات الإسرائيلية
لبنان
التصعيد
التالي
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عناصر وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-22
الخارجية السورية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة
آخر الأخبار
2026-08-22
الخارجية السورية: نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات اعتداءاته المتكررة
0
آخر الأخبار
2026-07-03
الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سيتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية
آخر الأخبار
2026-07-03
الرئيس عون: ما من احد يشكك بدور الجيش وهو سيتحمل مسؤولياته كاملة في تحقيق الامن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية
0
آخر الأخبار
2026-08-17
رئيس إقليم كردستان العراق: ندعو الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية بحماية أمن البلاد
آخر الأخبار
2026-08-17
رئيس إقليم كردستان العراق: ندعو الحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها والتزاماتها الدستورية بحماية أمن البلاد
0
آخر الأخبار
2026-07-13
رئيس المجلس الرئاسي اليمنيّ: نحمل الحوثيين وداعميهم تداعيات هذا التصعيد على أمن اليمن واستقراره
آخر الأخبار
2026-07-13
رئيس المجلس الرئاسي اليمنيّ: نحمل الحوثيين وداعميهم تداعيات هذا التصعيد على أمن اليمن واستقراره
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
09:19
بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على النبطية وعرب صاليم: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ لوقف إطلاق النار
خبر عاجل
09:19
بري تعليقًا على العدوان الإسرائيلي على النبطية وعرب صاليم: إسرائيل تثبت بالدليل القاطع أنها لم تلتزم بأي صيغ لوقف إطلاق النار
0
خبر عاجل
08:38
سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة
خبر عاجل
08:38
سلام اتصل بإمام المدينة ورئيس بلدية النبطية ووزير المالية: الاعتداءات لن تثني الحكومة عن التمسك بدعم عودة أهالي النبطية وصمودهم وتأمين كل ما يلزم لاستمرار عمل المرافق العامة
0
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-09
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
أخبار لبنان
2026-08-09
حزب الله: السلطة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة بفعل إصرارها على السير في مسار التنازلات وتقديمها الهدايا المجانية للعدو
0
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
منوعات
2026-08-17
إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-05
داعش والتصعيد يدفعان بالخارجية الفرنسية الى المنطقة…
0
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي يستهدف عين عرب في مرجعيون
آخر الأخبار
2026-03-22
الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي يستهدف عين عرب في مرجعيون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
أمن وقضاء
07:49
بعد الغارات على جنوب لبنان... إليكم آخر المستجدات من الداخل الإسرائيلي
0
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
أمن وقضاء
07:48
بعد العدوان الإسرائيلي صباحاً... هكذا يبدو الوضع في النبطية
0
أخبار لبنان
05:34
الراعي: الجنوب ليس ورقة تُستعمل في الحسابات... ولا يجوز أن يبقى الجنوبيون أسرى الانتظار
أخبار لبنان
05:34
الراعي: الجنوب ليس ورقة تُستعمل في الحسابات... ولا يجوز أن يبقى الجنوبيون أسرى الانتظار
0
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
أخبار لبنان
04:29
المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا
0
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
أخبار لبنان
03:21
استهداف منازل تراثية قديمة في النبطية... وكاميرا الـLBCI ترصد الأضرار وتتحدث مع الأهالي
0
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
حال الطقس
13:41
طقس صيفي معتاد واستقرار بدرحات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:37
بنغازي تبهر العالم… ونور العِلم يضيء سماء ليبيا من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من هي ملكة جمال العالم؟ وأي مرتبة احتلت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:39
فعاليات حفل توزيع جوائز الموركس دور تنطلق بعد قليل في كازينو لبنان…
3
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
موضة وجمال
10:34
إنجاز لبناني في ملكة جمال العالم… بيرلا حرب بين أفضل 40 متسابقة عالميًا وتتأهل ضمن Top 10 آسيا وأوقيانوسيا
4
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
آخر الأخبار
09:43
بيرلا حرب على مسرح ملكة جمال العالم… شاهدوا أول إطلالة لممثلة لبنان في النسخة الـ73 من المسابقة (فيديو)
5
أخبار لبنان
03:49
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
أخبار لبنان
03:49
دريان: قرار دار الفتوى حرّ ولا أحد يستطيع أن ينتزعه أو يحتويه
6
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
أمن وقضاء
07:06
تعميم صورة مشتبه فيهما بسرقة محفظة من داخل محلّ لبيع الأحذية في طرابلس
7
حال الطقس
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
05:02
طقس رطب يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
8
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
آخر الأخبار
10:26
ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحجز مكانًا لها ضمن قائمة الـTop 10 عن قارّتَي آسيا وأوقيانيا و بين أفضل 40 متسابقة عالميًا في مسابقة ملكة جمال العالم (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More