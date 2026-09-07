عون لرئيس الجامعة الاميركية: الاستثمار في الإنسان والعلم يميّز لبنان

اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لرئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري واعضاء مجلس أمناء الجامعة ان "الاستثمار في الإنسان والعلم يميز لبنان"، منوهاً بما تقدمه الجامعة الاميركية في بيروت في هذا المجال من قيمة تربوية وثقافية تعزز مكانته في العالم.