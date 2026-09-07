لجنة حقوق الإنسان النيابية تقر اقتراح تعديل مواد في قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالآداب العامة

أقرت لجنة حقوق الانسان في جلسة لها في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة مع إدخال تعديلات عليه.