وقفة احتجاجية لرؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمخاتير في صور: للضغط على إسرائيل لوقف الإعتداءات

نفذ رؤساء وأعضاء مجالس البلديات والمخاتير في مدينة صور، وقفة احتجاجية أمام السراي، وذلك استنكارا للعدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية وسياسة التدمير التي تطال قرى الجنوب وأهله.



ودان رؤساء البلديات سياسة التدمير الممنهج الإسرائيلي للبنى التحتية والمنازل. ودعوا المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل لوقف الإعتداءات على قرى الجنوب.