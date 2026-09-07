وزير الطاقة: عكار منطقة مهملة وهي بحاجة الى بنية تحتية

أجرى وزير الطاقة والمياه جو الصدي جولة تفقدية في عكار شملت محطة تكرير مشتى حمود، إضافة الى بلدية القبيات وبلدية البيرة.



وقد أكد صدي أن عكار منطقة مهملة وهي بحاجة الى بنية تحتية.