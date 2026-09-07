رجي: لبنان يتمسك بالقرار 1816 و1701 ونطالب بدعم دولي متجدد وتعزيز القوات المسلحة

أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن "لبنان يشدد على تمسكه بقرار مجلس الأمن رقم 1816 الذي طالب بوقف الإعتداءات".



وأوضح، خلال مشاركته في الدورة 166 لجامعة الدول العربية في القاهرة، أن "القرار 1701 يظل الإطار الأوسع للتعامل مع متطلبات المرحلة إلى جانب اتفاق وقف الأعمال العدائية واتفاق الهدنة ومبادرة السلام".



وقال: "لبنان بحاجة لدعم وحضور دولي متجدد تحت راية الامم المتحدة ونسعى لإنشاء آلية دولية معززة".



ودعى رجي إلى "توفير الدعم اللازم لتعزيز القوات المسلحة اللبنانية".



ودان الإعتداءات الإسرائيلية "على سيادة لبنان ووحدة أراضيه واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية".