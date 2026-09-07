تشديد إجراءات السلامة المرورية... حواجز وتكثيف عمل الرادارات على الطرقات اللبنانية

في ملف سلامة السير، وبعد توصيات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وقرار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بتشديد تطبيق قانون السير، بدأت اليوم إجراءات أوسع على الطرقات اللبنانية، تضمنت إقامة حواجز وتكثيف عمل الرادارات.