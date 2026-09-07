مجلس الوزراء يعقد غداً جلسة لبحث مشروع موازنة 2027

يعقد مجلس الوزراء، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٠٢٦/٠٩/٠٨، جلسة في السرايا للإستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام ۲۰۲۷ والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة.