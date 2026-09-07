مصلحة الاقتصاد في الجنوب سطرت ٩ محاضر ضبط بحق مخالفين لتسعيرة المولدات

أعلنت مصلحة الاقتصاد في الجنوب ببيان، أنها "تابعت شكاوى المواطنين على المولدات حيث تم التحقق من التسعيرة في البلدات التالية: عين الدلب والصالحية وحارة صيدا والصرفند ضمن قضاء صيدا، وبلدات دير قانون النهر والشهابية وعين بعال وباتوليه وصديقين والشعيتية وصور في قضاء صور، وتم تسطير ٩ محاضر ضبط بحق المخالفين للتسعيرة الرسمية للكيلوواط. وتم إيداع المخافر نسخة من المحاضر كل ضمن نطاقه الجغرافي لمتابعة الاجراءات القانونية مع النيابة العامة في الجنوب".

