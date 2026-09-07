جنبلاط ورئيس التقدمي استقبلا شيخ العقل في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ‫وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب ‫تيمور جنبلاط، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في ‫كليمنصو‬، بحضور أعضاء "اللقاء الديمقراطي": مروان حمادة ووائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن وفيصل الصايغ.

وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في البلاد، وشؤون الطائفة وقضاياها، في ضوء التطورات الراهنة على مستوى لبنان والمنطقة.



وبعد اللقاء قال الشيخ ابي المنى: "دائماً الحديث مع وليد بك مفيد وبنّاء. الهمّ واحد، الهم الوطني والهم الداخلي، ونحن متعاونون. وتوجيهات وليد بك مقبولة دائماً لخير الطائفة والوطن".