نصار ودارمانان يوقّعان اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وفرنسا

وقّع وزير العدل عادل نصار ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان في وزارة العدل اتفاقية تعاون بين لبنان وفرنسا في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق بين وزارتي العدل في البلدين.



بدوره، أكد وزير العدل الفرنسي وقوف فرنسا إلى جانب لبنان لدعمه في سيادته واستقراره، في حين أشار نصار إلى تأييد واضح من فرنسا للبنان.



