مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن "الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 2 آذار حتى 7 أيلول باتت كالتالي:4381 شهيدا و 12402 جريحا.



بذلك، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى اليوم إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا.