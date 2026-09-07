رئيس الحكومة عرض مع وزير العدل الفرنسي سبل تعزيز التعاون

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان والوفد المرافق، في حضور وزير العدل عادل نصار والسفير الفرنسي باتريك دوريل.



وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالين القضائي والعدلي، ودعم مسار الإصلاحات القضائية وتعزيز استقلالية القضاء، لا سيما في ضوء التعاون القائم بين وزارتي العدل في البلدين.



كما تناول البحث التطورات في الجنوب، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير، والمساعي المبذولة على الصعيد الديبلوماسي، بما يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وعودة الاستقرار إلى الجنوب.



وكذلك، تم التداول في مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل"، وأهمية تفادي أي فراغ ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.