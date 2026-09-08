الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي واصلت زيارتها الاردن وبحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد وضمان الجودة وتبادل الخبرات والدراسات
أخبار لبنان
2026-09-08 | 02:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
كرامي واصلت زيارتها الاردن وبحث في سبل تعزيز التعاون في مجالات الاعتماد وضمان الجودة وتبادل الخبرات والدراسات
اطّلعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، والوفد المرافق لها في إطار برنامج زيارتها الرسمية للأردن ، على التجربة الأردنية في مجال الاعتماد وضمان الجودة، ومسيرة تطور منظومة الاعتماد وآليات عمل هيئة الاعتماد وضمان الجود وذلك في خلال زيارتها مقر الهيئة ولقائها رئيسها، الدكتور ظافر الصرايرة في حضور نائب رئيس الهيئة الدكتور سعد بني محمد، وعدد من مديري المديريات والمختصين في الهيئة.
واستعرض الصرايرة نشأة منظومة الاعتماد وضمان الجودة في الأردن، مبينًا أنها بدأت مع التوسع في التعليم العالي الخاص، وتطورت عبر أطر تشريعية متعاقبة حتى إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد وضمان الجودة، مشيراً إلى أن المنظومة شهدت اخيرا توسعًا في اختصاصاتها بدمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية معها، لتشمل التعليم والتدريب المهني والتقني إلى جانب التعليم العالي.
وأوضح أن المنظومة انتقلت من التركيز على المتطلبات الكمية، كأعداد الطلبة والمدرّسين والمساحات والتجهيزات، إلى منظومة أكثر شمولًا تُعنى بجودة العملية التعليمية ومخرجاتها وأثرها، مع متابعة مستمرة.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير معايير تواكب تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة البرامج مع سوق العمل، وأن معايير الاعتماد تخضع لمراجعة مستمرة لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية.
من جانبها، أشادت الدكتورة كرامي بالتجربة الأردنية في مجال الاعتماد وضمان الجودة، مؤكدة أهمية تبادل الخبرات بين هيئات ومؤسسات ضمان الجودة العربية، والاستفادة من التجارب المختلفة مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل دولة، وعدم النقل الحرفي للنماذج الخارجية دون تكييفها مع السياق المحلي.
وشددت على أهمية إشراك أصحاب العمل والممارسين والخبرات المهنية في تطوير البرامج الأكاديمية ومعايير الجودة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، والتوسع في التدريب العملي للطلبة، والاستفادة من الخبرات المهنية إلى جانب الأكاديمية في العملية التعليمية.
كما تناولت أهمية تعزيز البحث العلمي والنشر الأكاديمي وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تطوير البرامج والخطط الدراسية ومعايير الاعتماد بصورة أكثر ارتباطًا بالواقع واحتياجات التنمية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأردن ولبنان في مجالات الاعتماد وضمان الجودة، وتبادل الخبرات والدراسات والممارسات الفضلى، وتفعيل التواصل المباشر بين المختصين واللجان الفنية، وتنظيم اللقاءات والزيارات الفنية، إلى جانب دعم التعاون الأكاديمي وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من اللقاءات عن بُعد في متابعة الملفات الفنية وتبادل المعرفة.
وأكدا أهمية بناء قنوات اتصال مباشرة بين المؤسسات والجهات المعنية، وتحديد نقاط اتصال فنية تسهم في تسريع تبادل المعلومات والخبرات ومتابعة مجالات التعاون، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من التجربتين الأردنية واللبنانية في تطوير منظومات التعليم والاعتماد وضمان الجودة.وضمان الجودة، ومسيرة تطور منظومة الاعتماد وآليات عمل هيئة الاعتماد وضمان الجود وذلك في خلال زيارتها مقر الهيئة ولقائها رئيسها، الدكتور ظافر الصرايرة في حضور نائب رئيس الهيئة الدكتور سعد بني محمد، وعدد من مديري المديريات والمختصين في الهيئة.
التعليم والاعتماد وضمان الجودة.
أخبار لبنان
واصلت
زيارتها
الاردن
تعزيز
التعاون
مجالات
الاعتماد
وضمان
الجودة
وتبادل
الخبرات
والدراسات
التالي
مكي من بعبدا: الدولة ومؤسساتها الشرعية المرجعية والضامن لحماية لبنان
ارتفاع في أسعار المحروقات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:41
كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
05:41
كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي
0
أخبار لبنان
2026-06-15
وزيرة الشؤون بحثت ومدير الاونيسكو تعزيز التعاون في مجالات التربية والثقافة والإعلام وحماية التراث والحرف التقليدية
أخبار لبنان
2026-06-15
وزيرة الشؤون بحثت ومدير الاونيسكو تعزيز التعاون في مجالات التربية والثقافة والإعلام وحماية التراث والحرف التقليدية
0
أخبار لبنان
2026-09-02
مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي
أخبار لبنان
2026-09-02
مجلس رجال الأعمال اللبناني – اليوناني يبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثماري الثنائي
0
أخبار لبنان
2026-08-10
القاضي الحاج بحث مع السفير الأميركي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين لبنان والولايات المتحدة
أخبار لبنان
2026-08-10
القاضي الحاج بحث مع السفير الأميركي في تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين لبنان والولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:11
مكي من بعبدا: الدولة ومؤسساتها الشرعية المرجعية والضامن لحماية لبنان
أخبار لبنان
03:11
مكي من بعبدا: الدولة ومؤسساتها الشرعية المرجعية والضامن لحماية لبنان
0
اقتصاد
02:02
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:02
ارتفاع في أسعار المحروقات
0
صحف اليوم
01:49
مدّعي عام التمييز لـ"الجمهورية": حاجة ملحّة لدراسة بنود قانون العفو وإزالة ما يشوبه من غموض في التطبيق أو تباين في النصوص
صحف اليوم
01:49
مدّعي عام التمييز لـ"الجمهورية": حاجة ملحّة لدراسة بنود قانون العفو وإزالة ما يشوبه من غموض في التطبيق أو تباين في النصوص
0
أخبار لبنان
14:10
مجلس الوزراء الأردني وافق على "تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا"
أخبار لبنان
14:10
مجلس الوزراء الأردني وافق على "تزويد لبنان بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة بالتَّعاون مع سوريا"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-08-12
إحصاءات غرفة التحكم: 4 قتلى و14 جريحا في 17 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-08-12
إحصاءات غرفة التحكم: 4 قتلى و14 جريحا في 17 حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
فنّ
2026-09-05
رودولف هلال يحصد جائزة موركس دور للإعلامي اللبناني المتميّز
فنّ
2026-09-05
رودولف هلال يحصد جائزة موركس دور للإعلامي اللبناني المتميّز
0
أخبار دولية
2026-08-21
الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة
أخبار دولية
2026-08-21
الرئيس الإيراني: من الأفضل إنهاء الحرب اليوم بينما نحن في موقع قوة
0
أخبار دولية
2026-05-28
واشنطن تعيد فرض عقوبات على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
أخبار دولية
2026-05-28
واشنطن تعيد فرض عقوبات على المقررة الأممية للأراضي الفلسطينية المحتلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير
تقارير نشرة الاخبار
13:41
من الحزام إلى الهاتف والسرعة... قوى الأمن تكثّف حملتها لضبط مخالفات السير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
إقتراحات لبنانية وأميركية للتحقق جنوبا... وإسرائيل تتمسك بأذربيجان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
في الجنوب: منطقة رمادية بعد المنطقة الصفراء... انسحاب إسرائيلي أم إعادة تموضع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"
تقارير نشرة الاخبار
13:33
من علي الطاهر إلى النبطية... إسرائيل توسّع عملياتها وتبحث عن "منطقة رمادية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أهداف إسرائيل العسكرية... أطفال تحت الأنقاض في كفررمان وتهجير للعائلات في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أهداف إسرائيل العسكرية... أطفال تحت الأنقاض في كفررمان وتهجير للعائلات في النبطية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 7-9-2026
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بشعلة تحوّل الشمس إلى كهرباء: مشروع بلدي يؤمّن الطاقة بـ30 دولارًا
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بشعلة تحوّل الشمس إلى كهرباء: مشروع بلدي يؤمّن الطاقة بـ30 دولارًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:17
بلدة غريفة الشوفية منصة لمهارات رياضة المحركات اللبنانية
0
عالم الطبخ
11:48
ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
11:48
ثلاثة أطباق من المازة اللبنانية الساخنة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:30
حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الودائع والذهب...
أخبار لبنان
13:30
حاكم مصرف لبنان يكشف مصير الودائع والذهب...
2
منوعات
05:38
جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
منوعات
05:38
جورج يونس يفاجئ بيرلا نجار بـ"آويها" في زفافها… وأجواء عائلية تجمع فريق Morning Talk
3
اقتصاد
02:02
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:02
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
أخبار لبنان
11:45
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
أخبار لبنان
11:45
مركز عمليات طوارىء الصحة: الحصيلة الإجمالية للعدوان ارتفعت إلى 8948 شهيدا و 30638 جريحا
5
أخبار لبنان
09:32
وزارة العمل: التوقف عن العمل يوم غد الثلثاء من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرا حدادا على روح الشهيدة الزميلة هبة علي صباح
أخبار لبنان
09:32
وزارة العمل: التوقف عن العمل يوم غد الثلثاء من الساعة ١١ قبل الظهر ولغاية الساعة ١٢ ظهرا حدادا على روح الشهيدة الزميلة هبة علي صباح
6
أخبار لبنان
09:19
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
أخبار لبنان
09:19
الجيش الإسرائيلي: مقتل عنصر من حزب الله وإصابة مقاتلين إسرائيليين خلال اشتباك في منطقة الشقيف
7
فنّ
04:01
بفستان سهرة وكعب عالٍ… سيرين عبد النور تفاجئ المتسوّقين بجولة غير متوقعة! (فيديو)
فنّ
04:01
بفستان سهرة وكعب عالٍ… سيرين عبد النور تفاجئ المتسوّقين بجولة غير متوقعة! (فيديو)
8
أخبار لبنان
03:45
9 شهداء و13 جريحًا في كفررمان من بينهم مسعفون وأطفال وسيدات
أخبار لبنان
03:45
9 شهداء و13 جريحًا في كفررمان من بينهم مسعفون وأطفال وسيدات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More