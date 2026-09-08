مكي من بعبدا: الدولة ومؤسساتها الشرعية المرجعية والضامن لحماية لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي.



وبعد اللقاء، قال الوزير مكي: "تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان وأهله. كما شددنا على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه".



وأضاف: "أطلعت رئيس الجمهورية على سير العمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وأبرز الملفات والمبادرات الإصلاحية التي نعمل عليها، ولا سيما مسار اعادة هيكلة الوزارة، والتحول الرقمي وقرض البنك الدولي المخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة".