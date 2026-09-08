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"مياه بيروت" دعت شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف للتقدم بطلب اعتمادها لتحصيل البدلات

أخبار لبنان
2026-09-08 | 04:19
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&quot;مياه بيروت&quot; دعت شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف للتقدم بطلب اعتمادها لتحصيل البدلات
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"مياه بيروت" دعت شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف للتقدم بطلب اعتمادها لتحصيل البدلات

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان عن "رغبتها في اعتماد شركات تحويل الأموال المرخصة والمصارف اللبنانية التي تتوافر فيها الشروط القانونية والفنية والتقنية المطلوبة، لتأمين قنوات إضافية لتمكين المشتركين من تسديد بدلات المياه المتوجبة عليهم لصالح المؤسسة".

وأشارت الى أن "هذه الدعوة لا تهدف إلى شراء خدمة من قبل المؤسسة أو إلى إسناد خدمة حصرية إلى شركة معينة، ولا يترتب عليها أي التزام مالي على المؤسسة تجاه الجهات التي يتم اعتمادها، وإنما تهدف إلى إنشاء شبكة من الجهات المعتمدة التي يمكن للمشتركين اختيار أي منها لتسديد بدلات المياه للمؤسسة".

للاستفسار: مديرية الشؤون المالية - الطابق الثاني - من المبنى الرئيسي الكائن في شارع سامي الصلح - ملك الشدراوي: 01/396079 - 01/386553

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