مصرف الإسكان يرفع رأسماله من 100 إلى 150 مليار ليرة بعد موافقة MIDCLEAR

أعلن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في بيان "موافقة شركة MIDCLEAR على زيادة رأسمال المصرف من 100 مليار ليرة لبنانية إلى 150 مليار ليرة، بعد سنوات من المتابعة والعمل لإنجاز هذه الخطوة".



واعتبر أن "رفع رأس المال يشكل محطة أساسية في مسيرة مصرف الإسكان، ويعكس قدرة الإدارة على تجاوز الصعوبات وتحقيق الأهداف الموضوعة، خصوصًا في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها القطاع خلال السنوات الأخيرة".



وأشار إلى أن "هذه الخطوة جاءت ثمرة تعاون بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة والموظفين، الذين ساهموا جميعًا في الوصول إلى هذه النتيجة".



وأكد حبيب أن "زيادة رأس المال تشكل بداية لمرحلة جديدة من العمل"، معربًا عن أمله بأن "تتبعها مزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة".