رئيس الجمهورية عرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية والتحضيرات للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الأوضاع الامنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، في ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على عدد من القرى والبلدات الجنوبية، واستهداف المراكز الرسمية والصحية والتربويّة.



كما تطرق البحث إلى أوضاع المؤسسة العسكرية والتحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر عقده في باريس في 17 أيلول الحالي.