بري بحث مع سلام والكعكي وأبو الحسن التطورات السياسية والميدانية والتشريعية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية جراء تصعيد إسرائيل اعتداءاتها على لبنان وخاصة الجنوب .كما استقبل بري نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما الاعلامية منها وملاحظات القطاع الاعلامي ونقابتي الصحافة والمحررين على قانون الاعلام الجديد والتعديلات المقترحة عليه .ومن زوار الرئيس بري: أمين سر تكتل "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي ابو الحسن، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الجنوب وتدميرها الممنهج للقرى والبلدات والمنشآت الصحية والتربوية والمجازر التي ارتكبتها في كفررمان وديرالزهراني وانصار وعربصاليم ، إضافة الى شؤون وطنية وتشريعية.