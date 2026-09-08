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عون يبحث مع مكي الإصلاح ودعم الجيش ويتسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء
أخبار لبنان
2026-09-08 | 09:18
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عون يبحث مع مكي الإصلاح ودعم الجيش ويتسلّم أوراق اعتماد أربعة سفراء
تداول رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي في آخر التطورات والأوضاع.
وأكد مكي، بعد اللقاء، أنه "على إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب، وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان وأهله".
وقال:" كما تم التشديد على دعم الجيش اللبناني وتعزيز حضوره، وعلى أهمية أن يلتقي الجميع تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية، باعتبارها المرجعية والضامن الأساسي لحماية لبنان واللبنانيين وصون سيادته ووحدة أراضيه".
واطلع مكي رئيس الجمهورية على سير العمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وأبرز الملفات والمبادرات الإصلاحية التي يعمل عليها، ولا سيما مسار اعادة هيكلة الوزارة، والتحول الرقمي وقرض البنك الدولي المخصص لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.
في سياق منفصل، تسلم رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم اوراق اعتماد اربعة سفراء جدد لكل من جمهورية نيكاراغوا، آيسلندا، الصومال وتشاد في حضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، والمدير العام للمراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين.
ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك، حيا سفير كل من الدول الاربع العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها الى صالون 22 تشرين وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدَّم اوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له اعضاء البعثة الدبلوماسية. ولدى مغادرة كل سفير، بعد تقديم اوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.
ونقل السفراء الى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له "التوفيق في مسؤولياته الوطنية"، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".
من جهته، حمّل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم "التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية".
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