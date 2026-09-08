مجلس جامعة الدول العربية تبنى قرارات الحكومة اللبنانية وطالب بالانسحاب الإسرائيلي الكامل

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في ختام أعمال دورته الـ166 مساء أمس في مقر الأمانة العامة في القاهرة، تضامنه الكامل مع الجمهورية اللبنانية ودعمه المطلق لسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية، مشدداً على حق الدولة اللبنانية الحصري في اتخاذ قراراتها الوطنية السيادية بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط خارجية.



وتبنى المجلس قرارات الحكومة اللبنانية بالاجماع، معرباً عن "دعمه لإجراءات الحكومة اللبنانية لاستعادة صلاحية قرار الحرب والسلم، وحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية، استناداً إلى اتفاق الطائف والقرار الأممي 1701". وأكد تأييده لقرارات الحكومة بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، ووقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي".



كما رحب المجلس بالتقدم الملموس في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للشرعية اللبنانية وبسط سلطتها على المخيمات كافة من دون استثناء، مؤكداً في الوقت نفسه رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على حماية دور وكالة "الأونروا" لضمان حقهم في العودة.



ودان المجلس "الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي اللبنانية واستهداف البنى التحتية وقوات "اليونيفيل"، مطالباً بالانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة. ودعا المجتمع الدولي إلى حشد الدعم اللازم للجيش اللبناني، والتعاون لحل ملف النازحين السوريين وتأمين عودتهم الآمنة والمستدامة.



وعلى الصعيدين الاقتصادي والقضائي، ثمن المجلس "خطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية لاستعادة التعافي وحماية حقوق لبنان البحرية والسيادية"، مؤكداً "دعمه الكامل للتحقيقات المختصة بكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقضية اخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولاً إلى تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".