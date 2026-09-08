شقير يدين الاعتداءات على السعودية: لوقفة عربية ودولية جامعة وحازمة

دان رئيس "تجمع كلنا بيروت" الوزير السابق محمد شقير، بأشدّ العبارات، "الاعتداءات الإرهابية التي شنّتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وطالت مدناً ومناطق اقتصادية ومدنيين أبرياء، بينهم نساء وأطفال".



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": إن هذه الاعتداءات الإجرامية المدانة تشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن المملكة وسلامة شعبها. وندعو إلى وقفة عربية ودولية جامعة وحازمة لوضع حدّ نهائي لممارسات هذه الميليشيات، التي باتت تشكّل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".



وأضاف: "كل التضامن مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وشعباً، في مواجهة هذه الاعتداءات. حمى الله المملكة وشعبها الأبي، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار".