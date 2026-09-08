شقير يدين الاعتداءات على السعودية: لوقفة عربية ودولية جامعة وحازمة

ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنّتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وطالت مدناً ومناطق اقتصادية ومدنيين أبرياء، بينهم نساء وأطفال.
إن هذه الاعتداءات الإجرامية المدانة تشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن المملكة…
— Mohamed Choucair (@MohamedChoucair) September 8, 2026
ندين بأشدّ العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنّتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية، وطالت مدناً ومناطق اقتصادية ومدنيين أبرياء، بينهم نساء وأطفال.
إن هذه الاعتداءات الإجرامية المدانة تشكّل انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن المملكة…