شيخ العقل التقى القائم بالأعمال السوري: أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة - فردان اليوم، القائم بالأعمال في السفارة السورية لدى لبنان إياد الهزاع، يرافقه مدير مكتبه أحمد الخليل، بحضور أمين سر المجلس المذهبي المحامي رائد النجار والمستشار في مشيخة العقل الشيخ رمزي سري الدين.



وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وجرى التركيز على تطورات الأوضاع في مدينة السويداء وتداعيات الأحداث التي حصلت.



وأعرب الشيخ ابي المنى عن "تطلّعه إلى سوريا واحدة موحّدة، تحتضن كل مكوناتها"، مؤكّداً أن "المدخل الأساسي لإعادة بناء الثقة بالنفس وبمؤسسات الدولة هو قيام الحكومة السورية بخطوات عملية وسريعة، تنطلق من الداخل وترسّخ الوحدة الوطنية وسيادة القانون وتعيد الطمأنينة إلى المواطنين". وشدد في هذا السياق على أن ذلك "يستوجب المحاسبة الشفافة والعادلة للمتورّطين بالأحداث التي طالت أبناء السويداء، ومعالجة آثارها، بما يصون حقوق المواطنين كاملة، ويزيل كل حالات الاستثناء، ويؤسّس للتعامل مع جميع السوريين على قاعدة المواطنة المتساوية".



كما شدد على أن أبناء السويداء جزء أصيل من النسيج الوطني السوري، وأن التنوع المجتمعي في سوريا يشكّل مصدر قوة وغنى حضاري، محذّراً في المقابل من "استثمار ما جرى لإعطاء ذرائع لتدخلات خارجية"، لافتاً إلى "رفض الانجرار وراء مشاريع انفصالية تتناقض مع الثوابت الوطنية التي ناضل من أجلها قادة الطائفة عبر التاريخ".



من جانبه، عرض الهزاع "الرؤية الاستراتيجية للسياسة السورية الجديدة، والخطوات العمليّة المتقدّمة لتعزيز التلاحم الوطني وتطوير أداء مؤسسات الدولة للارتقاء بمسؤولياتها. وأكّد حرص الدولة على ترسيخ نهج الانفتاح وتكامل الجهود الوطنية بما يصون وحدة الشعب ويحقّق مصالحه العليا".



كما استقبل أبي المنى ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي، بحضور عضو مجلس الإدارة في المجلس المذهبي حسام حمزة، وجرى بحث الأوضاع العامة على مستوى لبنان والمنطقة.



وأوضح عبد الهادي بعد اللقاء، انه "أطلع شيخ العقل على الأوضاع الفلسطينية بشكل عام، والانتهاكات الإسرائيلية لناحية عدم التزامها بتعهداتها، من خلال الحصار القائم والاغتيالات واستباحة المقدسّات، وأخيراً مشروع الضم الاستيطاني".



واستقبل الشيخ أبي المنى الوزير السابق بسام المولوي، وتناول اللقاء الأوضاع العامة الراهنة، والتشديد على أهمية الاستقرار الداخلي والتضامن الوطني، في ضوء التحدّيات التي تواجه الوطن.



