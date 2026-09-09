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الرئيس عون إستقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى عرضه

أخبار لبنان
2026-09-09 | 02:11
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الرئيس عون إستقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى عرضه
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الرئيس عون إستقبل وزير الداخلية... وهذا ما جرى عرضه

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع الأمني في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب خلال الأيام الأخيرة، وتعزيز الحضور الأمني بما يساهم في حفظ الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين. 

كما تطرق البحث إلى حاجات قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية، في ضوء التحضيرات للمؤتمر المقرر عقده في باريس خلال الشهر الحالي، والسبل الكفيلة بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من القيام بمهامها.

وتناول البحث ايضاً تحرّك ومطالب موظفي القطاع العام ولا سيما العسكريين والمتقاعدين، والجهود المبذولة لمعالجتها بما يضمن إنصافهم ضمن الإمكانات المتاحة، إضافة إلى سير التدابير التي تقوم بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا سيما إجراءات السلامة المرورية، بهدف تطبيق القانون والالتزام به حفاظاً على سلامة المواطنين.

أخبار لبنان

جوزاف عون

أحمد الحجار

الجنوب

الوضع الأمني

العسكريين

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