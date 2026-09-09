الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كرامي: استمرار التعليم في زمن الأزمات ليس رفاهية بل جزء من حماية الطفل

أخبار لبنان
2026-09-09 | 05:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كرامي: استمرار التعليم في زمن الأزمات ليس رفاهية بل جزء من حماية الطفل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كرامي: استمرار التعليم في زمن الأزمات ليس رفاهية بل جزء من حماية الطفل

وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف اليوم في التاسع من أيلول، رسالة أكدت فيها أن "التعليم ليس هدفًا في الحرب، ولا يجوز أن يكون ثمنًا لها".

وشددت على أن حماية المدارس والتلامذة والمعلمين، وضمان الوصول الآمن إلى التعليم واستمرارية التعلم، ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي. 

دعت كرامي إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المؤسسات التعليمية والمتعلمين والعاملين فيها.

وشددت على أن استمرارية التعليم في زمن الأزمات ليست رفاهية، بل جزء من حماية الطفل نفسه، وأنه "قد يتغير مكان المدرسة، وقد ينتقل الصف، وقد يضطر الطفل إلى النزوح، لكن حق الطفل في التعليم يجب ألا يتغير".

وأشارت كرامي الى أن حماية التعليم لا تعني حماية مبنى فحسب، بل حماية الأطفال والمعلمين والمجتمع، وقدرته على النهوض وبناء المستقبل بعد انتهاء الحرب.

أخبار لبنان

استمرار

التعليم

الأزمات

رفاهية

حماية

الطفل

LBCI التالي
الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات
وزارة الاقتصاد: ارتفاع إقبال المواطنين على التبليغ عبر تطبيقنا... واستجبنا لـ1262 شكوى منذ بداية العام حتى 4 أيلول
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-08-22

كرامي عن دمج بعض المدارس والثانويات الرسمية: القرار لا يتعلق بحرمان أي متعلم من حقه في التعليم بل يقتصر على تجميع مدارس متعثرة لا يتجاوز عدد تلامذتها عشرة تلاميذ

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-07

كرامي تبحث في الأردن في سبل التعاون في التدريب الإداري وتطوير التعليم والمناهج وإدماج الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-06

المفتي قبلان للرئيس عون: حماية الجنوب جزء مهم من حماية بيروت وبعبدا

LBCI
آخر الأخبار
2026-07-06

مخزومي من بعبدا: احترام استمرارية الدولة والوفاء بالتزاماتها ليس خيارًا سياسيًا بل واجب وطني ودستوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

"حزب الله": مواقفنا من مختلف الأحداث عبر خطابات الأمين العام والبيانات الرسمية وكتلة الوفاء للمقاومة وكل ما عدا ذلك إنما يعبر عن رأي أصحابه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هدوء حذر وسط تكثيف دوريات للجيش اللبناني في النبطية... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
07:53

سلام ترأس اجتماعا بشأن تدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران في محيط مطار بيروت... وهذا ما تقرر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:32

بعد معلومات تزعم إلغاء زيارته إلى النبطية... مكتب سلام يوضح: لم تكن مقرّرة هذا الأسبوع وهو يأمل بزيارتها في أقرب فرصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-07-29

الرسوم المرفئية "بكبسة زر"

LBCI
آخر الأخبار
01:50

التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد البربارة باتجاه المدفون

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-07

9 شهداء و13 جريحًا في كفررمان من بينهم مسعفون وأطفال وسيدات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

العسكريون المتقاعدون يصعّدون تحركهم... إليكم المشهد من ساحة رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

هدوء حذر وسط تكثيف دوريات للجيش اللبناني في النبطية... هكذا تبدو الصورة

LBCI
أخبار لبنان
06:36

شامل روكز: إصلاح الرتب والرواتب يجب أن يكون البند الأساسي على طاولة الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
04:33

"لبنان القوي" طعن بقانون العفو العام... وباسيل: نطعن لهواجس ثلاثة تتمثل بالعدالة والضحايا وموقوفين إسلاميين لم تتم محاكمتهم

LBCI
أخبار لبنان
03:22

منذ الصباح الباكر... العسكريون المتقاعدون يبدأون تحركهم

LBCI
أخبار دولية
01:05

روبيو: الولايات المتحدة ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

النار لا تنتظر والمعركة تبدأ قبل اشتعالها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

حكومة الترقيع تتخبط... وأزمة نفايات بين طرابلس والجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان عن مصير الودائع والذهب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:50

الجيش يوقف 10 أشخاص نتيجة التدابير الأمنية... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
أمن وقضاء
02:48

سرقة 3 خزنات من شركات في جونية وبلّونة وزوق مكايل… وشعبة المعلومات توقف المتورّط

LBCI
أمن وقضاء
02:08

عصابة سرقة في قبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
06:29

في نهر إبراهيم: توقيف 3 أشخاص على متن سيّارة... كيتامين وكوكايين وكبتاغون ضمن المضبوطات

LBCI
حال الطقس
01:20

طقس معتاد وحار قليلاً... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:24

الجيش: الوحدات العسكرية منتشرة في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال الإسرائيلي خصوصا منطقة النبطية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

LBCI
أخبار لبنان
11:40

حملة وزارة الاقتصاد على المولدات مستمرة: حجز ومصادرة 43 مولدا خلال أقل من شهر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More