كرامي: استمرار التعليم في زمن الأزمات ليس رفاهية بل جزء من حماية الطفل

وجهت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف اليوم في التاسع من أيلول، رسالة أكدت فيها أن "التعليم ليس هدفًا في الحرب، ولا يجوز أن يكون ثمنًا لها".



وشددت على أن حماية المدارس والتلامذة والمعلمين، وضمان الوصول الآمن إلى التعليم واستمرارية التعلم، ليست مسؤولية وزارة التربية وحدها، بل مسؤولية الدولة والمجتمع الدولي.



دعت كرامي إلى احترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطال المؤسسات التعليمية والمتعلمين والعاملين فيها.



وشددت على أن استمرارية التعليم في زمن الأزمات ليست رفاهية، بل جزء من حماية الطفل نفسه، وأنه "قد يتغير مكان المدرسة، وقد ينتقل الصف، وقد يضطر الطفل إلى النزوح، لكن حق الطفل في التعليم يجب ألا يتغير".



وأشارت كرامي الى أن حماية التعليم لا تعني حماية مبنى فحسب، بل حماية الأطفال والمعلمين والمجتمع، وقدرته على النهوض وبناء المستقبل بعد انتهاء الحرب.