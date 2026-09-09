بري يعدّل موعد جلسة الهيئة العامة

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري تعديل موعد جلسة الهيئة العامة، المقرّر عقدها في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومَي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 14 و15 أيلول 2026، إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومَي الثلاثاء والأربعاء الواقعين في 15 و16 أيلول 2026.



وكان الرئيس بري قد دعا إلى عقد الجلسة في الموعد المحدد لبحث جدول الأعمال المقرر.