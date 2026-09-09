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بعد معلومات تزعم إلغاء زيارته إلى النبطية... مكتب سلام يوضح: لم تكن مقرّرة هذا الأسبوع وهو يأمل بزيارتها في أقرب فرصة

أخبار لبنان
2026-09-09 | 06:32
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بعد معلومات تزعم إلغاء زيارته إلى النبطية... مكتب سلام يوضح: لم تكن مقرّرة هذا الأسبوع وهو يأمل بزيارتها في أقرب فرصة
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بعد معلومات تزعم إلغاء زيارته إلى النبطية... مكتب سلام يوضح: لم تكن مقرّرة هذا الأسبوع وهو يأمل بزيارتها في أقرب فرصة

بعد تداول معلومات تزعم إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مدينة النبطية يوم السبت المقبل، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن زيارة كهذه لم تكن مقررة هذا الأسبوع، وبالتالي لم يتم إلغاء أي زيارة، وأن ما يُنشر من أخبار مدسوسة في هذا السياق لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة.

وحيّا سلام جهود الجيش اللبناني والإجراءات التي يتخذها لتعزيز انتشاره في القرى والبلدات غير المحتلة، بما يسهم في طمأنة المواطنين، وتثبيت الاستقرار، وتسهيل عودة الأهالي، وضمان انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية.

وأكد المكتب أن سلام يتابع عن كثب الأوضاع في مدينة النبطية ومحيطها، وهو على تواصل دائم مع إمام المدينة الشيخ عبد الحسين صادق ورئيس بلديتها الحاج عباس فخر الدين. 

وأمل سلام أن يزور النبطية في أقرب فرصة ممكنة، تأكيداً لوقوف الدولة إلى جانب أهلها ودعماً لصمودهم وعودتهم.

أخبار لبنان

نواف سلام

النبطية

زيارة

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