شامل روكز: إصلاح الرتب والرواتب يجب أن يكون البند الأساسي على طاولة الحكومة

أكد العميد شامل روكز أن العسكريين لن يغادروا ساحة رياض الصلح بانتظار نتيجة الاجتماع الذي يعقد في وزارة المال مع المدير العام للمالية.



وشدد روكز، عند وصوله الى ساحة رياض الصلح للمشاركة في الاحتجاج مع العسكريين المتقاعدين، على "حرص العسكريين على عدم أذية الناس أو إلحاق الأذى بمصالحهم نتيجة التحركات التي ينفذونها. كما أعلن السماح للوزراء بالمشاركة في جلسة الحكومة بعد الظهر".



وأوضح أن "البند الأساسي الذي ينبغي على الحكومة إدراجه في جلستها إصلاح الرتب والرواتب، الأمر الذي يعيد الرواتب الى قيمتها الحقيقية ما قبل العام 2019".