الرئيس عون: خاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل

شدد رئيس الجمهورية جوزاف عون على أن ولاؤنا يجب أن يكون لبلدنا، قائلا: "خاسر من يستقوي بالخارج ضد الآخر في الداخل، لأن الخارج سيتخلى عنه عاجلاً ام آجلاً، وما من حرب حصلت في لبنان وكان فيها رابح، بل الكل خسروا وخسر الوطن".



وأضاف أمام وفد "حركة لبنان الشباب" برئاسة وديع حنا: "خيار التفاوض اتخذناه لأننا دولة ذات سيادة وهو قرار لمصلحة لبنان وليس ارضاء لأحد في الخارج. وعندما أدعو إلى انهاء حالة العداء مع اسرائيل، اعني انهاء الحروب التي دمرت البلاد وأزهقت أرواحاً بريئة، ولم يعد لدينا قدرة على تحملها، وكل تفسير غير ذلك خاطىء ومشبوه".



وأكد الرئيس عون ألا تراجع عن الاصلاحات التي التزمها في خطاب القسم، قائلا: "التأخير نتج عن الحرب التي استهدفت لبنان، لكننا سنواصل العمل لتحقيقها لأن فيها صورة لبنان الجديد".



وأضاف: "نخوض معركة ضد الفساد، ومحاربته تكون من خلال القضاء والحكومة الرقمية وتعاون اللبنانيين مع الدولة".