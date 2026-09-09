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جعجع: نخشى ان يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر والشقيف والسلطة مدعوّة إلى تطبيق قرار اعتبار الأجنحة العسكرية والأمنية لـ "حزب الله" خارجة عن القانون

أخبار لبنان
2026-09-09 | 06:47
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جعجع: نخشى ان يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر والشقيف والسلطة مدعوّة إلى تطبيق قرار اعتبار الأجنحة العسكرية والأمنية لـ &quot;حزب الله&quot; خارجة عن القانون
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جعجع: نخشى ان يكون مصير النبطية كمصير علي الطاهر والشقيف والسلطة مدعوّة إلى تطبيق قرار اعتبار الأجنحة العسكرية والأمنية لـ "حزب الله" خارجة عن القانون

عبّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن خشيه من أن النبطية تحت النار، "وأن يكون مصيرها كمصير "علي الطاهر" و"الشقيف" وسائر القرى الحدودية، في الوقت الذي تتمتع فيه النبطية برمزية تاريخية، وبموقع اقتصادي وحضاري مهم، ولا تزال حتى اللحظة تعجّ بالسكان". 

وقال، في بيان: "في كل الأحوال، فإن قسمًا لا يُستهان به من هؤلاء السكان وجّهوا نداءً واضحًا إلى الدولة اللبنانية، كي تتحمّل مسؤولياتها في هذه الظروف الصعبة".

وأضاف: "إن السلطة مدعوّة، في هذه اللحظة بالذات، إلى تطبيق قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وبالأخص قرار الحكومة الصادر في 2 آذار 2026، والذي يعتبر الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله خارجة عن القانون. والسلطة مدعوّة إلى تطبيق هذا القرار في هذا الوقت تحديدا، أقله في مدينة النبطية وجوارها، وبالحزم والوضوح اللازمين، وإخراج جميع المسلحين غير الشرعيين من النبطية، وفكفكة بناهم التحتية، وإطلاع الجانب الأميركي على ما يقوم به الجيش اللبناني، لكي يلعب دوره في وقف إطلاق النار الذي تتعرض له النبطية وجوارها".

وشدد على أن "أما القول إن الجيش اللبناني منتشر أصلًا في النبطية، فهو قول لا يطعم خبزًا في الوقت الحاضر. إذ ليس المطلوب أن ينتشر الجيش اللبناني فحسب، بل المطلوب أن يفكّك كل البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية الموجودة في مناطق انتشاره، وأن يفرض سلطته وحده، تنفيذًا لقرارات الحكومة اللبنانية".
 

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