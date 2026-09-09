بري بحث مع ميقاتي في المستجدات وعرض وجابر للآوضاع المالية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، حيث تم البحث في تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية وشؤون وطنية .



واسشتقبل بري وزير المالية ياسين جابر، وبحث معه في الاوضاع العامة لا سيما المالية منها ، والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخاصة على القرى والبلدات الجنوبية.



جلسة عامة



على صعيد، آخر دعا الرئيس بري إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة الحكومة، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء الواقعين فيه 15 و 16 ايلول الحالي.