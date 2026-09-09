احتراماً لذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل.. رئيس الكتائب يطلب تأجيل جلسة مساءلة الحكومة وبري يعدّل المواعيد

ذكرت اذاعة صوت لبنان أن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أجرى اتصالاً برئيس مجلس النواب نبيه بري، لفت خلاله إلى أن جلسة مساءلة الحكومة التي حددت في 14 أيلول تتزامن مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميّل، طالباً تأجيلها احتراماً للذكرى.



واستجابًا لطلب رئيس الكتائب تم تعديل مواعيد الجلسة العامة لمجلس النواب الى يومي الثلاثاء والأربعاء بدل الاثنين والثلاثاء.