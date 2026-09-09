شحادة: سنعلن في الأيام المقبلة زيارة ثانية إلى الإمارات في خطوة تؤسّس لعودة لبنان إلى الحضن العربي

أعلن وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أنه أطلع رئيس الجمهورية جوزاف عون على نتائج اللقاءات في الإمارات، ولا سيما الاتفاق على تبادل الخبرات وبحث مشاريع استثمارية في لبنان، على أن تُستكمل متابعتها قريباً.



وقال شحادة بعد لقائه الرئيس عون: "سنعلن في الأيام المقبلة زيارة ثانية إلى الإمارات، في خطوة تؤسّس لعودة لبنان إلى الحضن العربي، خصوصاً في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".



