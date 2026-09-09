جلسة حكومية ثانية عقدت اليوم لمناقشة الموازنة

عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس الحكومة مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.



كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.



وبعد انتهاء الجلسة، قرابة السادسة والنصف، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الآتية: "عقد مجلس الوزراء اليوم أيضا، جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الطاقة ووزير الثقافة.



وشرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة المباحثات التي أُجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، وعقدت في جو من التعاون، وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال، تمهيداً للرجوع إلى مجلس الوزراء في شأنه. كما استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، على أن يستكمل البحث يوم الجمعة، فيما تعقد غداً الخميس عند الساعة الثانية جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية".



وردا على سؤال عما إذا كان المجلس تطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية قال: "تطرق المجلس في بداية الجلسة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وجرى استعراض الإجراءات التي يتخذها لبنان على الصعيد الديبلوماسي والمراجعات التي يقيمها أمام المحافل الدولية في هذا الخصوص".