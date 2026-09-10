وزارة الثقافة تمدّد مهلة الترشح لفئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار 2027 حتى 18 أيلول

أعلنت وزارة الثقافة -المديرية العامة للشؤون الثقافية تمديد مهلة استقبال طلبات الترشّح عن فئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار لعام 2027، الى يوم الجمعة الواقع في 18 أيلول 2026 .





تُسجَّل جميع الطلبات في قلم المديرية العامة للشؤون الثقافية – وزارة الثقافة في قصر الأونيسكو - بيروت – الطابق الأول، ضمن الدوام الرسمي، وتُرسل أيضاً على عنوان البريد الإلكتروني التالي: oscarslebanon@gmail.com .





تجدر الإشارة الى أنه يمكن ارسال أي سؤال أو استفسار على البريد الإلكتروني الوارد أعلاه. يجب أن يشتمل كل ملف على المستندات التالية: ١. كتاب ترشح موجه الى وزارة الثقافة- المديرية العامة للشؤون الثقافية. ١. ملخص من صفحة واحدة. ٢. مواد التواصل المتاحة للترويج. ٣. إثباتات العرض السينمائي. ٤. خطة ترويجية في حال اختيار الفيلم. ويجب على كل فيلم أن يتحقق من أن تتوفر لديه جميع الشروط المحددة من قبل أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة والواردة على الموقع الإلكتروني التالي: https://www.oscars.org/sites/oscars/files/2026-05/99th_oscars_complete_rules.pdf?VersionId=84FilOcTNI7wpFAxl56.8xesZyP5.UWl