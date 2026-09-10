الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ولاد البلد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
29
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أبو الحسن يتقدّم باقتراح قانون يعيد فتح ملف منح الأم اللبنانية جنسيتها لأبنائها
أخبار لبنان
2026-09-10 | 06:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أبو الحسن يتقدّم باقتراح قانون يعيد فتح ملف منح الأم اللبنانية جنسيتها لأبنائها
قدّم أمين سرّ "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن اقتراحَ قانونٍ معدل يرمي إلى" إعادة النظر وتعديل أحكام الجنسية اللبنانية"، في خطوة تعيد فتح ملف يرتبط مباشرة بحقوق الإنسان والأسرة والهوية والانتماء. ويطال الاقتراح شرائح واسعة من المقيمين في لبنان، ولا سيما الذين وُلدوا على الأراضي اللبنانية ويعيشون فيها وتحديداً الذين ولدوا من ام لبنانية ، من دون أن يتمكّنوا من الحصول على الجنسية اللبنانية.
ويطرح الاقتراح مقاربة جديدة لقانون الجنسية، تقوم على توسيع حالات اكتساب الجنسية واستعادتها ومنحها، وتنظيم آليات البتّ بالطلبات، بما يهدف، وفق الأسباب الموجبة، إلى معالجة الثغرات القائمة في التشريعات المرتبطة بالجنسية، وإنصاف الحالات العالقة منذ سنوات.
وتبرز في الاقتراح مسألة المساواة داخل الأسرة، ولا سيما في ما يتعلق بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها، انطلاقاً من سؤال أساسي: كيف يمكن أن يبقى الابن المولود لأم لبنانية منفصلاً قانونياً عن جنسية والدته، فيما يعيش في لبنان وينتمي إلى هذه الأسرة والمجتمع؟
فالجنسية ليست مجرد قيد في سجل أو وثيقة رسمية، بل ترتبط بحقوق الإنسان الأساسية، والاستقرار الأسري والاجتماعي، وإمكان الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية والحماية القانونية، وممارسة الحقوق المدنية كاملة.
ويكتسب الاقتراح أهمية إضافية من كونه يتناول حالات أشخاص وُلدوا في لبنان ولم تثبت حيازتهم عند الولادة جنسية دولة أجنبية، إلى جانب حالات المولودين لوالدين مجهولي الجنسية أو لوالدين يحملان جنسية قيد الدرس، بما يفتح الباب أمام معالجة قانونية لأوضاع مكتومي القيد والفئات التي بقيت عالقة خارج إطار الجنسية القانونية.
كما يقترح النص اعتبار كل شخص مولود لأب أو لأم لبنانية لبنانياً، في تعديل جوهري لمبدأ نقل الجنسية، إلى جانب تنظيم حالات اكتسابها عن طريق الزواج، ومنحها للأجانب المستوفين شروطاً محددة، واستعادتها لمن تتوافر فيهم شروط الأصل اللبناني، مع وضع آليات إدارية وقانونية واضحة لدراسة الطلبات والبتّ فيها.
وفي هذا السياق، يشدّد الاقتراح على أهمية اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح الجنسية واستعادتها، وربطها بإجراءات محددة ومهل زمنية، من خلال لجنة متخصصة تتولى دراسة الملفات وإصدار قرارات معلّلة، بما يحدّ من الاستنسابية ويعزّز حق أصحاب العلاقة في معرفة مصير طلباتهم.
وتكتسب هذه المقاربة بُعداً إنسانياً، إذ لا تتعامل مع الجنسية باعتبارها مسألة إدارية فحسب، بل حقاً يرتبط بكرامة الإنسان واستقرار الأسرة وانتماء الفرد إلى المجتمع الذي وُلد وعاش فيه. فبقاء أشخاص وُلدوا في لبنان ويعيشون فيه من دون جنسية واضحة، أو بقاء أولاد محرومين من جنسية أمهم اللبنانية، يطرح إشكالية إنسانية واجتماعية وقانونية تستدعي المعالجة.
ويأتي اقتراح القانون، وفق أسبابه الموجبة، في سياق السعي إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للجنسية، ومعالجة الحالات التي بقيت من دون حلول واضحة، وتحقيق قدر أكبر من العدالة والمساواة، بما يحفظ حقوق الأسرة ويمنع استمرار حالات انعدام الجنسية أو الغموض في الوضع القانوني للأفراد.
ويضع الاقتراح أمام مجلس النواب قضية تتجاوز النصوص القانونية والإجراءات الإدارية، لتلامس سؤالاً جوهرياً حول مفهوم المواطنة، وحق الإنسان في الانتماء القانوني، وقدرة التشريع على حماية الأسرة وعدم التمييز بين أفرادها، ومعالجة أوضاع من وُلدوا وعاشوا في لبنان وباتوا جزءاً من نسيجه الاجتماعي.
أخبار لبنان
الحسن
يتقدّم
باقتراح
قانون
اللبنانية
جنسيتها
لأبنائها
التالي
كركي: سلفات جديدة لمكاتب الصندوق في زغرتا وحلبا وبيت الدين لدفع معاملات المضمونين المنجزة
وزارة الثقافة تمدّد مهلة الترشح لفئة الفيلم الأجنبي لجائزة الأوسكار 2027 حتى 18 أيلول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-06
بلال عبدالله يتقدّم باقتراح قانون لفرض رسوم على تراخيص حمل الأسلحة الحربية واستعمال الزجاج الداكن
أخبار لبنان
2026-08-06
بلال عبدالله يتقدّم باقتراح قانون لفرض رسوم على تراخيص حمل الأسلحة الحربية واستعمال الزجاج الداكن
0
آخر الأخبار
2026-07-15
مجلس النواب أقر اقتراح قانون تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات
آخر الأخبار
2026-07-15
مجلس النواب أقر اقتراح قانون تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات
0
أخبار لبنان
2026-08-05
البستاني تقدم ونوابا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين
أخبار لبنان
2026-08-05
البستاني تقدم ونوابا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين
0
أخبار لبنان
2026-07-22
"لبنان القوي" يتقدم باقتراحي قانونَين لإجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب وتنظيم آليته
أخبار لبنان
2026-07-22
"لبنان القوي" يتقدم باقتراحي قانونَين لإجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب وتنظيم آليته
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
أخبار لبنان
10:54
جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا... مرقص: الموافقة على منع البيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
أخبار لبنان
10:03
الرئيس عون اتصل بملك البحرين: لبنان يستنكر الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة
0
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
أمن وقضاء
09:44
بالفيديو - قوى الأمن تحذّر من رسائل احتيالية حول مخالفات سرعة تستهدف المواطنين
0
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
أخبار لبنان
09:32
نقابة الدواجن تطالب بإلغاء "الرسم البيئي" عن مواد أساسية تدخل في صلب تربية الدجاج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-08
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا
آخر الأخبار
2026-09-08
غارة إسرائيلية تستهدف النبطية الفوقا
0
أخبار لبنان
2026-05-17
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية ومستمرون بحملات التوعية مع حفظ دور القضاء
أخبار لبنان
2026-05-17
مرقص من بكركي: لاحترام الكرامات الشخصية والوطنية والدينية ومستمرون بحملات التوعية مع حفظ دور القضاء
0
آخر الأخبار
2026-03-26
الجيش الإسرائيليّ: رصدنا هجومًا صاروخيًا إيرانيًا يستهدف وسط إسرائيل والقدس ونعمل على اعتراضه
آخر الأخبار
2026-03-26
الجيش الإسرائيليّ: رصدنا هجومًا صاروخيًا إيرانيًا يستهدف وسط إسرائيل والقدس ونعمل على اعتراضه
0
خبر عاجل
2026-03-04
غارتان تستهدفان مدينة النبطية
خبر عاجل
2026-03-04
غارتان تستهدفان مدينة النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
عالم الطبخ
11:04
Les Croustillons de la Mer... وصفة مميزة بالقريدس والكراب وفيليه السمك (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
تقارير نشرة الاخبار
07:57
مجلس الوزراء في القصر الجمهوري... تعيينات وملف النفايات على جدول الأعمال
0
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
أخبار لبنان
07:50
جنوب لبنان تحت النار: كيف يبدو المشهد من فرون؟
0
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
أخبار لبنان
05:42
الوزير هاني اطلع رئيس الجمهورية على أضرار الجنوب: طالت 22.5% من الأراضي الزراعية ونعمل على تأمين التمويل
0
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
أخبار لبنان
04:47
الجميّل يسأل الحكومة: ماذا نُفّذ من قرارات مجلس الوزراء وخطة الجيش وحصر السلاح؟
0
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
أخبار دولية
23:53
ترامب يعد كل أميركي بـ5 آلاف دولار إذا احتفظ الجمهوريون بالسيطرة على الكونغرس في الانتخابات
0
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
أخبار دولية
14:54
الرئيس الأميركيّ: سنشنّ هجمات إضافية ضد إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:04
لماذا اشتعل اليمن فجأة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
أخبار لبنان
02:12
الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات
2
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
07:41
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
3
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
أخبار لبنان
04:57
في برج البراجنة وبسبب خلافات مادية... أطلق النار على والده فأرداه قتيلاً وشعبة المعلومات توقفه
4
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
أخبار لبنان
02:56
السفارة الأميركيّة في بيروت: جنوب لبنان لا ينتمي إلى جهات إقليمية أو ميليشيات... وقرارات الحرب والسلم بيد الدولة
5
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
أخبار لبنان
03:09
طقس مستقر وحار قليلًا خلال الأيام المقبلة...
6
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
اسرار
23:29
أسرار الصحف 10-09-2026
7
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
تقارير نشرة الاخبار
14:24
مصرف لبنان يخفض عمولات البطاقات… ويدفع نحو تقليص اقتصاد الكاش
8
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
أخبار لبنان
11:36
الجيش: الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة تهدّد الاستقرار وتعيق جهودنا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More